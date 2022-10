Nucléaire, sécurité d’approvisionnement...: De Croo rassure

Un comité ministériel restreint (kern) a eu lieu jeudi soir, où il fut question notamment du dossier nucléaire. A la Chambre dans l’après-midi, le Premier ministre avait cadré les enjeux déjà, en substance : les « accords » passés dans la majorité sont « clairs », ils prévoient de prolonger deux centrales, Doel 4 et Tihange 3, point. L’on sait que les libéraux francophones croient nécessaire de maintenir quatre voire cinq réacteurs. Alexander De Croo ne suit pas à ce stade. Il rassure à propos de la sécurité d’approvisionnement : nous n’avons rien à craindre, il n’y a pas de problème, « au contraire », nous venons en aide en ce moment à d’autres pays, dont la France, qui connaissent, eux, des difficultés.

Quant aux négociations en cours avec Engie (le Premier et Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie, représentent le gouvernement), opérateur nucléaire en Belgique, et les conditions dans lesquelles nous maintiendrons nos deux centrales en activité : « Ce sont des discussions complexes mais respectueuses, il y a de la bonne volonté des deux côtés de la table ». Le Premier ponctue : « Il faut la clarté pour début de l’année prochaine ». Tout cela, on présume, n’empêchera pas Georges-Louis Bouchez, président du MR, de garder son cap : il faut plus de nucléaire…