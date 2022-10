Météo: vers un record de chaleur en Belgique?

Le soleil sera souvent voilé par des champs de nuages élevés plus épais vendredi, mais le temps restera sec et toujours très doux. Les températures atteindront des valeurs de 19ºC en haute Ardenne et 23ºC dans le centre, voire un peu plus en Campine, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement modéré de sud puis de sud-ouest, faiblissant en soirée.

Ce soir, le temps sera sec avec des champs de nuages élevés. Cette nuit, la couverture nuageuse s’épaissira et quelques gouttes pourront alors se produire, surtout sur le nord-ouest du pays. Les minima, toujours très doux, s’échelonneront de 10ºC en haute Ardenne à 15ºC dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, mais au nord du sillon Sambre-et-Meuse il sera d’abord faible et variable.