Certificat d’absence, chèque énergie, SNCB: voici les dernières mesures approuvées par la Chambre

Pour les ménages, un soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre 2022. La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats. Il s’agit de la sorte d’aider la « classe moyenne élargie » qui ne peut bénéficier des tarifs sociaux.

Concrètement, tous les particuliers qui ne disposent pas d’un contrat fixe conclu ou renouvelé à partir du 1er octobre 2021 recevront l’aide. Pour les personnes dont les revenus annuels dépassent un certain seuil (62.000 euros net pour un isolé, 125.000 euros pour un couple), l’administration fiscale considérera l’intervention comme un avantage imposable. Selon le gouvernement, cela concerne uniquement la tranche des 15 % de revenus les plus élevés.

En outre, le fédéral a décidé d’augmenter le chèque mazout, le faisant passer de 225 à 300 euros. Il sera possible de le demander jusqu’au 31 mars 2023. Ces nouvelles mesures d’aides s’ajoutent à celles déjà décidées précédemment, dont le maintien du tarif social élargi jusqu’au 31 mars 2023 et le maintien de la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité jusqu’à cette même date.

Des mesures sont également prévues pour les entreprises et les indépendants : possibilité de report de paiement cotisations sociales et d’impôt, mise en place d’un chômage temporaire ’énergie’, d’un moratoire sur les faillites et mise des droits d’accise gaz/électricité au minimum européen pour les mois de novembre et décembre.

Pour le chômage temporaire, le travailleur recevra 70 % de sa rémunération, à l’instar de ce qui se pratiquait lors de la crise Covid. Le texte approuvé intègre également une proposition socialiste relevant temporairement les seuils d’insaisissabilité.

Soulager la pénurie dans les soins

Le projet de loi du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui vise à répondre au manque de personnel soignant, a été approuvé également.

Un certain nombre de mesures en vigueur depuis le début de la crise sanitaire seront ainsi prolongées. C’est notamment le cas des retraités qui peuvent bénéficier d’un revenu complémentaire illimité s’ils prêtent main-forte dans les établissements de soins relevant du fédéral ou des entités fédérées. Ce système continuera également à s’appliquer dans le secteur de l’éducation, a précisé le ministre.

Un régime fiscal favorable est aussi d’application pour les soins de santé, avec un élargissement des possibilités de travail bénévole et de travail étudiant dans le secteur. En outre, les personnes au chômage depuis au moins trois mois pourront y travailler tout en conservant un quart de leurs indemnités pendant un maximum de trois mois.

Le gouvernement a également dégagé un budget supplémentaire ponctuel de 21 millions d’euros pour les hôpitaux qui investissent dans des systèmes permettant de réduire la tâche administrative du personnel infirmier. Pour chaque euro que l’hôpital met sur la table, le gouvernement y ajoute un euro. Vingt millions d’euros supplémentaires seront également alloués via le fonds du personnel de santé spécifiquement pour les secteurs fédéraux, tels que les hôpitaux.

Enfin, le programme de formation « Choisis les soins » sera complété de 24 millions d’euros.

Droits des passagers de train

La Chambre a approuvé vendredi en séance plénière la loi sur les droits des passagers du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Le texte renforce les droits des voyageurs ferroviaires. Diverses améliorations sont prévues concernant la procédure de plainte, les tarifs ou encore l’orientation pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.

En matière de combinaison vélo-train, la loi belge est plus ambitieuse que la législation européenne. Par exemple, le nombre minimum de places de vélos sera fixé à 8 lors de la commande de nouveaux trains, soit deux fois plus que le minimum européen. Dans le même temps, il y aura une norme pour la modernisation des trains, selon laquelle 4 places seront prévues dans chaque train.

« En Belgique, nous sommes plus ambitieux que l’Europe en termes de nombre obligatoire de places de vélos dans le train, de sorte qu’il est encore plus facile d’y prendre son vélo. Je pense qu’il est important d’assumer un rôle de pionnier. Avec la SNCB, nous avons déjà travaillé sur une approche vélo-train ambitieuse, avec des parkings à vélos supplémentaires, plus de vélos en libre-service, une nouvelle application BikeOnTrain, des icônes claires sur les rames… C’est une nouvelle étape et je veux encourager encore plus la combinaison vélo-train. Ceux qui font du vélo et prennent le train souffrent moins des embouteillages, économisent de l’argent, sont souvent en meilleure santé et contribuent au climat », a expliqué le ministre.

Plus de place pour les vélos laissera également plus de place pour les personnes en fauteuil roulant ou en poussette. Le personnel de la gare et du train recevra en outre une formation pour mieux répondre aux besoins de ces personnes. La loi stipule que tout le personnel, y compris le personnel nouvellement recruté, qui, dans le cadre de son travail, fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, doit suivre une formation à l’accessibilité.

Violences intrafamiliales

Egalement concernée, la proposition de loi de la députée Laurence Zanchetta (PS) visant à exclure la médiation obligatoire en cas de violences intrafamiliales.

Actuellement, un juge peut ordonner une médiation entre une femme et son ex-mari violent pour régler un litige par exemple lié au divorce, et ce même si la victime s’y oppose.

La proposition de loi exclut dorénavant le recours à la médiation ou à la conciliation en cas de violence si la victime n’y consent pas.

« Être forcée de vivre un processus de médiation avec son bourreau peut être psychologiquement destructeur pour une victime. Et cette médiation, si elle est obligatoire, risque aussi de renforcer l’emprise de l’auteur de violences sur la victime, de peser sur la recherche d’une solution équilibrée. En permettant à la victime de s’opposer à la médiation, on la protège du risque de nouvelles violences ; et c’est une mesure vraiment importante pour les femmes qui sont majoritairement victimes des violences intrafamiliales », a commenté Mme Zanchetta, citée dans un communiqué.

Pensions des conjoints aidants

Aussi approuvé, le projet de loi du ministre des Indépendants, David Clarinval, qui améliore la pension des « conjoints aidants » d’indépendants qui étaient dans l’incapacité, avant 2003, de se constituer des droits à la pension et qui vont arriver à la retraire sans pouvoir prouver trente ans de carrière.

Ces conjoints aidants, qui ne remplissent pas les conditions actuelles pour bénéficier d’une pension minimum d’indépendant, vont bénéficier d’un nouveau mode de calcul des « deux tiers de carrière complète » requis pour cette pension. La « carrière » en question ne sera calculée qu’entre 2003 et la prise de la pension, pour les personnes remplissant les conditions (conjoints aidants ayant cotisé depuis 2003 ou 2005, sans accès à la pension minimum, nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968).

Le texte devrait permettre à au moins 17.326 conjoints aidants d’indépendants (dont 88 % sont des femmes) de pouvoir accéder à la pension minimum, selon le ministre. Il prendra effet normalement au début de 2023.

Certificat et absence

Le projet de loi du ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, qui revoit l’obligation de présenter un certificat médical en cas d’incapacité de travail, a également été approuvé.

Le travailleur ne sera pas tenu de présenter un certificat médical trois fois par année pour le premier jour d’incapacité de travail. Les PME peuvent déroger à cette dispense. Avec cette mesure, le gouvernement entend emboîter le pas à d’autres pays européens, qui ont déjà supprimé le certificat médical pour les absences de courte durée.

Dans ces pays, cette mesure a eu un effet positif sur les absences pour maladie de courte durée et a même entraîné une diminution, selon le ministre. En outre, avec cette mesure, le gouvernement vise à réduire la charge administrative pesant sur les médecins généralistes.

Droit à l’oubli

La Chambre a également approuvé la réforme de la législation du droit à l’oubli dans le domaine des assurances.

L’objectif est de mettre en place une interdiction de surprime pour les assurances après 5 ans de guérison d’un cancer. Actuellement, l’assureur ne peut ni refuser l’assurance, ni prévoir de surprime pour les personnes qui ont atteint 10 ans de guérison, c’est-à-dire 10 ans après la fin d’un traitement réussi et en l’absence de rechute. La réforme prévoit de raccourcir le délai de 10 ans à 8 ans (dès promulgation de la loi), puis à 5 ans à partir du 1er janvier 2025.

Pour les personnes qui ont contracté un cancer avant 21 ans, le délai sera réduit à 5 ans dès l’entrée en vigueur de la loi.

Aujourd’hui, le mécanisme du droit à l’oubli ne concerne que l’assurance de solde restant dû. Après la réforme, il couvrira également les assurances incapacité de travail « revenu garanti » et ce, pour tous les travailleurs qu’ils soient indépendants, salariés ou fonctionnaires.

La réforme a été adoptée via l’approbation d’une proposition de loi déposée par Robby De Caluwé (Open Vld), amendée par Patrick Prévot (PS) à la suite d’un accord intervenu au sein de la majorité Vivaldi. La N-VA avait également déposé son propre texte. Des éléments inclus dans cette proposition ont été ajoutés par amendement au texte final, désormais cosigné par le parti d’opposition.

Plan de ventilation

La Chambre a approuvé vendredi en séance plénière un projet de loi qui instaure un plan de ventilation pour tous les lieux accessibles au public afin d’améliorer la qualité de l’air, notamment dans les cafés, restaurants et théâtres. Le gouvernement s’est accordé au printemps sur un plan de ventilation qui était l’un des enjeux apparus avec la crise sanitaire.

Le projet de loi du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, prévoit entre autres choses la création d’un label pour informer les visiteurs de la qualité de l’air et d’une banque de données reprenant des informations sur les installations de ventilation et de purification de l’air. Celui-ci serait imposé par phases.

Des normes indicatives sont prévues, qui correspondent à la quantité d’air frais qui doit être amenée par personne. Il est enfin question de créer une plateforme qui doit améliorer la connaissance sur le sujet et éviter les situations à risque.