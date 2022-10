Les ambitions saines et mesurées du hockey francophone

Alors que les Ligues fêtent leurs 10 premières années d’existence, elles n’en demeurent pas moins conscientes des défis qui s’annoncent pour le futur. Et si tous les voyants sont au vert pour la Vlaamse Hockey Liga (VHL) et la Ligue Francophone de hockey (LFH), les 2 entités sont bien conscientes des attentes de plus en plus élevées des 56.333 membres de l’ARBH (50,6 % VHL et 49,4 % pour la LFH). La croissance de 2,4 % par rapport à septembre 2021 est d’ailleurs une grande satisfaction alors que de nombreuses autres disciplines semblent marquer le pas. Et particularité de cette augmentation, elle est liée, non pas, à l’afflux de jeunes mais bien d’adultes. « C’est vrai que la situation est globalement bonne », précise d’emblée Dominique Coulon, directeur général de la LFH. « Malgré les crises successives, nous parvenons à maintenir une croissance qui est, certes, plus modérée mais ce qui n’est pas plus mal.