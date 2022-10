Il y a 100 ans, Toutankhamonet Howard Carter entraient dans l’Histoire

Sous nos yeux, occupant tout l’intérieur du cercueil d’or, gisait une impressionnante momie nette et soignée, sur le corps de laquelle on avait répandu des onguents, noircis et durcis par le temps. Contrastant avec la couleur sombre du corps, un magnifique masque d’or brillant, représentant le visage du pharaon, couvrait la tête et les épaules. Cette incomparable momie symbolisait Osiris. Le masque d’or, spécimen unique de l’art antique, avait une expression triste mais calme, suggérant la jeunesse prématurément surprise par la mort… »

L’archéologue et égyptologue britannique Howard Carter (1874-1939) a consigné pour la postérité le récit de sa fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon, le vendredi 4 novembre 1922. (1) Au-delà du récit des fouilles, il y livre l’essentiel de son inventaire minutieux – qui lui prit dix ans ! – des cinq pièces du tombeau et des 5.398 objets (mobilier, bijoux, statuettes, dont bon nombre en or massif) qu’elles recelaient.