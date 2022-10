SNCB: des perturbations attendues dès ce lundi

Des perturbations sur le réseau ferroviaire sont attendues ce lundi 31 octobre, annonce la SNCB. En cause, les vacances d’automne et la baisse attendue de la fréquentation.

Certains trains P (trains d’heure de pointe) ne rouleront pas lundi et un train S5 Malines - Bruxelles-Schuman - Enghien/Grammont sur deux ne circulera pas non plus. Lors du jour férié mardi, les trains circuleront comme le dimanche.