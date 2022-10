Andrés Iniesta se livre à cœur ouvert sur sa dépression: «J’avais perdu l’envie de vivre» (vidéo)

Andrés Iniesta a marqué sa génération de son empreinte en remportant tous les trophées collectifs possibles. En finale de la Coupe du monde 2010, il marque le but de la victoire pour l’Espagne. Interrogé pour le podcast The Wild Project, le milieu espagnol a évoqué un sujet qui revient de plus en plus dans le monde du football : la dépression.

Dans ce podcast, l’actuel pensionnaire du Vissel Kobe explique : « Quand je luttais contre la dépression, le meilleur moment de la journée était la prise de mes pilules avant d’aller me coucher. J’avais perdu l’envie de vivre. Je faisais un câlin à ma femme, mais c’était comme faire un câlin à un oreiller. Vous ne ressentez rien »