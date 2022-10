La bougie LED, le «bibelot» qui envahit les tombes

Depuis un certain nombre d’années, les bougies LED ont envahi, comme éléments décoratifs, les tables de fêtes ou les rebords de fenêtres. Elles n’avaient pas encore gagné leur place sur les tombes des défunts comme éléments symboliques. Mais cela semble désormais être en bonne voie. En tout cas si on en juge par l’espace qui leur est réservé ces derniers jours, à l’approche de la Toussaint, sur les rayons des grands magasins, pas très loin des chrysanthèmes et des bruyères.

Anecdotique ? Peut-être si on estime que cette évolution n’est que la suite logique du déploiement de la technologie LED. Peut-être un peu moins si on se rappelle que le « domaine de la mort » est, à certains égards, « sanctuarisé », parcouru de symboles et de convenances, et marqué par une certaine tradition.