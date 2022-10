Derniers jours pour voir ces trois expositions à Liège

Les expositions de qualité se multiplient à Liège depuis la rentrée. En voici trois qui se terminent ce samedi et qu’il faut donc voir sans tarder.

C’est un quartier où les touristes viennent encore rarement se perdre, un peu excentré mais à quelques minutes de marche à peine du musée du Grand Curtius. On y trouve trois lieux passionnants abordant, chacun, diverses facettes de l’art contemporain. Et trois expositions visibles pour quelques heures encore ces vendredi et samedi.