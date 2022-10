L’agenda des Livres du Soir

Nathalie Skowronek et Luc Dellisse sont officiellement reçus à l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique ce samedi 29, à 15 h, au Palais des Académies.

Le Salon de l’Iris noir se tient ces samedi 29 et dimanche 30 aux Ecuries royales de Bruxelles. Avec Franck Thilliez, Céline Denjean, Barbara Abel, Henri Lœvenbruck, Olivier Norek, Claire Favan, etc.

Estelle Meens dédicace Olga Cracra (Mijade) chez L’Oiseau-Lire à Visé, le samedi 29 de 14 à 17 h.

Yves Winkin et Christophe Dargère sont chez Pax, à Liège, le mercredi 2, avec D’Erving à Goffman. L’œuvre performée (Mkf) et Penser l’enfermement : anciens et nouveaux visages de l’institution totale (PUG).