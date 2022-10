Kanye West enfin remis à sa place

Il était temps ! Un artiste, aussi populaire soit-il, ne peut pas tout se permettre. Suite à des propos antisémites s’ajoutant à des déclarations intempestives sur l’esclavage (« l’esclavage des noirs qui a duré 400 ans ressemble à un choix de leur part », selon lui) et d’incessantes polémiques révélant son côté bipolaire, Kanye West a été lâché par une majorité de ses soutiens financiers et médiatiques. Le rappeur a été boycotté par Adidas, Balenciaga, GAP mais aussi Instagram et Twitter. Spotify attend une décision de son label pour retirer ses disques de la plateforme. C’est donc à Def Jam, qui possède les droits d’enregistrements de Kanye West entre 2002 et 2016, qu’il revient désormais de décider de l’avenir musical sur les plateformes de streaming de « Ye », comme il se fait dorénavant appeler.