Economie: une inflation record en Belgique, le PIB en baisse

La croissance elle, n'avait plus été négative depuis le quatrième trimestre de 2020.

L’inflation sur la base de l’indice santé augmente, elle, de 11,25 % à 12,27 %, tandis que l’indice santé lissé s’établit à 122,22 points en octobre (120,53 en septembre). L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 120,73 points, est donc à nouveau dépassé. L’indice des prix à la consommation a par ailleurs progressé de 2,97 points, soit de 2,37 %.

L’inflation est passée de 11,27 % à 12,27 % en octobre, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50 %), annonce vendredi l’office belge de statistique Statbel. Elle était encore sous les 10 % en août dernier.

Les prix élevés de l’énergie toujour en cause

Comme lors des derniers mois, la forte inflation s’explique en grande partie par les prix élevés de l’énergie. L’inflation de l’énergie atteint désormais 63,03 % et contribue à hauteur de 5,95 points de pourcentage à l’inflation totale, détaille Statbel.

L’inflation des produits alimentaires a aussi fortement augmenté, de 12,30 % en octobre. La contribution des produits alimentaires à l’inflation est de 2,37 points de pourcentage. L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établissait à 6,50 % en octobre, contre 6,21 % en septembre.

Les principales hausses de prix du mois d’octobre concernent le gaz naturel, l’électricité, les carburants, la viande, le gasoil de chauffage, les légumes, les vêtements, les produits laitiers, le pain et les céréales, les fruits, les loyers privés et les restaurants et cafés. Les boissons alcoolisées ont par contre exercé un effet baissier sur l’indice.

Le PIB au plus bas depuis fin 2020

Le produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, a baissé de 0,1 % au troisième trimestre, selon l’estimation « flash » de la Banque nationale de Belgique et de l’Institut des comptes nationaux diffusée vendredi.

La croissance économique belge avait affiché +0,6 % au premier trimestre et +0,5 % lors de la période suivante. Elle n’avait plus été négative depuis le quatrième trimestre de 2020, avec -0,5 %.

D’après cette première estimation, la valeur ajoutée s’est repliée de 0,7 % dans l’industrie. Dans les services, l’activité a ralenti mais continue d’afficher une croissance positive de 0,1 %. La valeur ajoutée dans la construction a-elle progressé à un rythme de 0,3 %.