Marie Desplechin, la femme qui murmure à l’oreille des ados

Qui se cache derrière Aurore, Pome, Verte, Mauve, La Capucine, Séraphine, Lily et tant d’autres personnages qui accrochent irrémédiablement les jeunes à la lecture ? Portrait de Marie Desplechin.

Vous voyez la capucine, cette plante grimpante qui se cramponne aux palissades ? Prenez Marie Desplechin dans la peau de la capucine et les ados dans le rôle de la palissade et vous commencerez à saisir le phénomène qui accompagne chaque nouvelle parution de la romancière française. Comme la capucine, non seulement les œuvres de Marie Desplechin sont délicieusement comestibles, mais elles accrochent irrémédiablement les jeunes. Mais quel est donc le secret de celle qui a vendu Le journal d’Aurore ou en encore la trilogie Verte, Pome, Mauve à des millions d’exemplaires ? Comment expliquer le succès de cette ancienne journaliste, capable de se plonger dans une banlieue française d’aujourd’hui, pour la série Quartiers sensibles, comme dans le Paris du 19e siècle ( Séraphine, La Capucine, Satin Grenadine