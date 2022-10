Affrontements avec la police et dégradation du stade: un match d’Europa League tourne au cauchemar à cause de hooligans néerlandais (vidéos)

Sturm Graz recevait le Feyenord pour un match de la phase de poules de l’Europa League. Une centaine de hooligans néerlandais ont détruit des installations du stade et ont affronté la police.

Lors de la rencontre entre Sturm Graz et Feyenord, des violences sont survenues et ont fait beaucoup de dégâts. Des hooligans du club néerlandais ont détruit des installations du stade mais ont également affronté la police autrichienne.

Sur les réseaux sociaux, des images montrent les interventions policières. De plus, on peut également constater les dégâts à l’intérieur du stade. Les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène. Les incidents auraient été causés en partie par une centaine de hooligans du Feyenoord. Enfin, une cinquantaine de hooligans polonais du Pogoń Szczecin les auraient également rejoints.

Avant le match, les autorités avaient bouclé le centre-ville de Gaz pour cause de vandalisme et de l’utilisation d’engins pyrotechniques. Dans le stade, la Merkur Arena, c’est le but marqué par Otar Kiteishvili pour le Sturm Graz dans le temps additionnel qui a enclenché les principaux incidents.