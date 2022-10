Christophe Naigeon, Shaun Hamill, Ludovic Villard… Les poches des Livres du Soir

Les poches nous promènent entre horreur et fables : horreur de la guerre, conte de l’émancipation féminine, horreur et fable du simple fait de grandir. Ce qu’il ne faut pas rater.

Mamba Point blues ****

Christophe Naigeon

Ceux qui n’ont pas traversé le Liberia en guerre, cet enfer descendu sur terre, peineront à comprendre l’obstination de l’ancien grand reporter à documenter l’histoire de ce pays, le rêve pipé d’une « Liberté », qu’il nous traduit sous forme de romans-fleuves. Liberia (réédité aux Presses de la Cité) restituait le rêve fou d’un quaker noir (1807-1857), un vœu d’émancipation esclavagiste. Ce second roman nous emmène, sur fond de jazz, des côtes du Sénégal aux tranchées de 18, puis aux États-Unis : l’univers est plus vaste, un siècle s’est tourné (1918-1980), mais on revient obstinément à Mamba Point (Monrovia), nœud de la violence passée et à venir. De Paul Cuffe à Samuel Doe, un rêve s’est brisé et on se prend à redouter le troisième volume : de Doe à la chute de Taylor.