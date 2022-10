Fin de vie pour l’avion des Diables

Ce vendredi matin, l’Airbus A320 de Brussels airlines immatriculé OO-SNA a définitivement quitté l’aéroport de Bruxelles. Après un trajet de 56 minutes, il a atterri à l’aéroport de St-Athan en Angleterre. Ce détail de la vie d’un avion dans une compagnie ne serait pas complet si l’avion en question n’était pas l’avion décoré dans la livrée des Diables Rouge. Durant quelques années, Brussels Airlines a décoré certains de ses avions aux formes d’icônes de la Belgique. L’avion « Magrite » a déjà été retiré de la flotte de la compagnie belge, restent aujourd’hui les livrées Tintin, Tomorroland, Rubens et Schtroumpf. Aujourd’hui, le « Trident » (son nom officiel) qui était, notamment, dédié au transport de l’équipe nationale de foot vient d’être retiré de la flotte, et plus globalement de la circulation puisque la compagnie de leasing, à qui il appartenait, a décidé de le démembrer et de vendre ses pièces sur le marché de l’occasion.

Brussels Airlines assure que d’ici peu, un nouveau Trident devrait faire son arrivée. On peut se douter que c’est lié au contrat de transport de l’équipe nationale.