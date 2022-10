Talk foot: comment Nicolas Raskin est devenu le nouveau patron des Rouches (vidéo)

Dans notre talk foot du vendredi, nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT), Vincenzo Ciuro (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) sont revenus sur les excellentes prestations de Nicolas Raskin, véritable métronome au milieu du jeu du Standard.

Depuis le début de la saison, Nicolas Raskin plane au Standard. Avec Ronny Deila, il a retrouvé la confiance mais aussi les qualités qui font de lui un des meilleurs médians du championnat belge.

Dans les grands matches (contre le FC Bruges, à Charleroi, contre l’Antwerp et Anderlecht), il a élevé son niveau de jeu et c’est toute l’équipe qui est montée d’un cran. Il est actuellement le véritable baromètre des Rouches. Quand il est bien, le Standard tourne bien et lorsqu’il a un coup de mou, c’est tout le Standard qui a un coup de mou.