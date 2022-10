Les romans des frères Goncourt

Le prix Goncourt occupe tant de place dans le paysage qu’il a presque fait oublier les deux frères, Edmond et Jules, qui lui ont donné leur nom. Ils étaient pourtant bien écrivains et leur ouvrage le plus connu, le Journal, a été commencé à quatre mains en 1851. Leurs romans sont presque oubliés. Ils en ont, ensemble, écrits une demi-douzaine, aujourd’hui rassemblés dans un fort volume, Les Hommes de lettres et autres romans.

Ils avaient, expliquaient-ils en 1860, quand paraissait le premier, suivi un chemin littéraire « assez bizarre. Nous avons passé par l’histoire pour arriver au roman. Cela n’est guère l’usage ». Mais ils avaient des arguments : « Sur quoi écrit-on l’histoire ? Sur les documents. Et les documents du roman, qu’est-ce, sinon la vie ? »