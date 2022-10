Au cœur de trois ouvrages, le prix Goncourt comme symptôme des dérives du monde littéraire

Il n’est pas besoin d’une boule de cristal pour l’annoncer : le jeudi 3 novembre, vers treize heures, le rituel des proclamations de prix littéraires se reproduira. Rue Gaillon, dans le 2e arrondissement parisien, les journalistes convergeront vers le restaurant Drouant et les choix des jurys Goncourt et Renaudot. Quelques auteurs et autrices l’auront attendu, peut-être avec fébrilité (ou pas), dans les environs, histoire de ne pas tarder à rejoindre le lieu de leur couronnement pour sourire aux caméras et lâcher quelques mots.

Quelle que soit la valeur qu’on accorde aux prix littéraires, on ne peut nier l’importance du Goncourt dans la vie du livre. La preuve par trois ouvrages récemment parus, aussi dissemblables que possible et qui, pourtant, ont en commun d’en parler. Chacun à sa manière…