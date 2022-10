Tatiana de Rosnay: «Si c’était simple, il n’y aurait pas de livre»

Un hurlement, le crissement des freins, le fracas d’une chute, des cris d’horreur. Dès la première page, c’est le drame. Et la rencontre. Candice, la trentaine, assiste à l’accident et porte secours à la vieille dame qu’un automobiliste distrait vient de renverser. Elle est bouleversée. Elle l’accompagne à l’hôpital, revient la voir, l’aide. Une relation se noue. Dominique, c’est la victime, et Candice ne se quittent plus. Une relation toxique, assènent la sœur et la mère de Candice. J’adore Dominique, rétorque Timothée, le fils de Candice. Etrange.