Changement d’heure ce dimanche: ce qu’il faut savoir

Un risque pour les piétons et cyclistes

Le nombre de piétons grièvement blessés et tués dans un accident de la route connaît une hausse de 76 % durant l’heure de pointe du soir, peu après le passage à l’heure d’hiver, ressort-il lundi d’une nouvelle étude réalisée par l’Institut Vias.

Si nous gagnons une heure de sommeil lors du changement d’heure, nous perdons par contre dès dimanche prochain une heure de clarté en soirée, ce qui se traduit par un risque accru pour les piétons mais également les cyclistes, signale Vias.

D’après l’institut, durant la période d’octobre à novembre, le nombre d’accidents corporels impliquant des piétons augmente de 35 % pendant l’heure de pointe du soir. Le nombre de blessés graves et de tués parmi les piétons croît même de 76 % (+108 % à Bruxelles). Non seulement il y a plus d’accidents mais ils sont aussi 31 % plus graves, déplore Vias.

Les adeptes de la petite reine ne sont pas épargnés. L’institut Vias recense quatre fois plus d’accidents impliquant un cycliste à l’aube et au crépuscule en octobre qu’en juin par exemple, « alors qu’il y a probablement beaucoup plus de cyclistes sur les routes au printemps qu’en automne », relève-t-il.