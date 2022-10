Salaire: une indexation de 11,6% pour un million de travailleurs Dans les secteurs où les salaires ne sont indexés qu’une fois par an, ces derniers devraient augmenter de 11,6 % en janvier 2023.

Belga

Par la rédaction Publié le 28/10/2022 à 14:47 Temps de lecture: 2 min

L’inflation est passée de 11,27 % à 12,27 % en octobre, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50 %), annonce vendredi l’office belge de statistique Statbel. En conséquence, les salaires d’environ un million de travailleurs devraient être indexés de 11,6 % en janvier prochain. Qui est concerné ? Les secteurs où les salaires sont indexés une fois par an, souvent à partir de janvier, comme la CP200 (Commission paritaire), qui compte près de 60.000 entreprises et 500.000 employés, se dirigent vers cette indexation de plus de 10 % en janvier 2023. Outre la CP200, l’indexation devrait également atteindre les 11,27 % annoncés dans l’horeca (CP 302), l’industrie alimentaire (CP 118 et 220), le transport routier pour compte d’autrui (CP 140.03) et le commerce international, du transport et de la logistique (CP 226).

En revanche, dans les secteurs où les salaires sont indexés lors du dépassement de l’indice pivot, les indexations se font immédiatement et peuvent parfois s’enchaîner. Ainsi, dans le secteur de la santé (hôpitaux, maisons de repos et de soins, etc.) les salaires seront très certainement indexés cinq fois de 2 % cette année. À lire aussi Pain, viandes, légumes… le point sur l’augmentation des prix en Europe (infographies) Préserver le pouvoir d’achat C’est l’augmentation des prix des biens et des services via l’inflation, qui conduit à une hausse des salaires des employés du privé comme du secteur public, ainsi que celle des prestations sociales tels les allocations chômage ou les pensions. S’il n’y a pas de système légal général d’indexation des salaires en Belgique, ceux-ci restent étroitement liés à l’inflation.