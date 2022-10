Moderat: « Pour nous, le Covid a marqué la fin du clubbing »

Etrange parcours que celui de Moderat. Au départ simple projet parallèle de deux figures de la scène techno berlinoise (le duo Modeselektor et Apparat), les voici devenus fers de lance d’un mouvement qui reste à définir, tant leur son est unique – quelque part entre electronica, pop rêveuse et néopsychédélisme, comme si Depeche Mode était né dans les clubs house de Berlin. C’est en live que Moderat se dévoile le mieux. Dans ce jeu d’ombre et lumière dominé par des basses ronflantes, un mot revient à l’esprit pour qualifier cette musique : envoûtante. Ces trois concerts archi-complets à l’Ancienne Belgique, après cinq ans d’absence, ont une nouvelle fois démontré que Moderat était parmi les groupes les plus intéressants de sa génération. Discussion détendue entre deux shows.