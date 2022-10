Dans «Cupidité», deux flics au cœur d’un océan de corruption

Développant deux intrigues parallèles qui finissent par se croiser, Deon Meyer livre un polar passionnant, bourré de suspense et racontant magistralement l’Afrique du Sud contemporaine.

Dans une Afrique du Sud gangrenée par la corruption et paupérisée par la récession, Sandra Steenberg parvient à peine à nouer les deux bouts. Agente immobilière, elle voit le marché s’effondrer tandis que les créanciers surgissent de toute part. Alors, quand Jasper Boonstra, milliardaire dont les escroqueries ont été récemment dénoncées, la contacte pour mettre en vente, dans le plus grand secret, son principal vignoble, elle n’hésite pas une seconde. Même si le type est malhonnête, multiplie les sous-entendus sexuels et lui fait comprendre qu’il sait tout d’elle. Si elle veut s’en sortir, elle n’a pas le choix.