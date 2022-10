Paul Magnette et Maxime Prévot, 10 ans de mayorat

Il y a dix ans, dans la foulée des élections communales, Charleroi et Namur tournaient une page et entraient dans une nouvelle ère, avec les arrivées au poste de bourgmestre respectivement de Paul Magnette et de Maxime Prévot (qui avait quelques mois d’avance, puisqu’il avait succédé dès mars au bourgmestre en place, Jacques Etienne). Aujourd’hui, les deux hommes sont toujours aux manettes de deux des plus grandes villes wallonnes. Poids lourds de la politique francophone, ils sont également chefs de parti, puisque Magnette préside aux destinées du PS, et Maxime Prévot à celles des Engagés. Le Soir leur a soumis un questionnaire commun, agrémenté de deux questions spéciales sur leur ville posées par les membres de l’opposition. Les deux nous ont reçus dans leur bureau de l’hôtel de ville.