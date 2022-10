Avec son changement d’entraîneur, Nafi Thiam va devoir établir son camp de base… en Afrique du Sud: «Je ne vais pas déménager mais opter pour des longs stages»

Thiam restera donc affiliée au RFC Liège et continuera à habiter dans la cité ardente. « Je vais effectuer de longs séjours en Afrique du Sud. L’idée est d’y terminer la majeure partie de ma préparation. Le temps y est meilleur et les infrastructures sont excellentes », a expliqué l’athlète de 28 ans, qui rejoindra l’Afrique du Sud début novembre. « La date de mon retour sera dépendante de ma participation, ou pas, à des compétitions en salle cet hiver. »

Après avoir tout gagné avec Roger Lespagnard, son coach pendant 14 ans, Thiam est consciente de prendre un risque en modifiant son entourage. « Cela peut toujours mal se passer et j’ai forcément un peu d’appréhension car tout le monde va me regarder. Mais je ne veux pas jouer la sécurité. C’est ma vie et ma carrière, je veux être honnête avec moi-même en cherchant l’environnement qui me semble être le meilleur pour moi actuellement. »

Après avoir tout gagné et remporté chaque titre majeur à deux reprises, Thiam veut désormais se concentrer sur la quête du meilleur score possible. « Je ne dis pas non à d’autres médailles évidemment mais atteindre mon potentiel maximum et améliorer le record d’Europe sont maintenant mes plus grandes motivations », a dit Thiam, dont la meilleure marque, 7.013 points, est 19 unités derrière le record européen de la Suédoise Carolina Klüft (7.032). Le record du monde est la possession de l’Américaine Jackie Joyner-Kersee depuis septembre 1988 (7.291 pts). « Pour y parvenir, j’ai besoin d’un environnement idéal et de tenter des choses. »