Nafi Thiam joue la carte belge pour son avenir

Un peu plus de quinze jours après avoir annoncé qu’elle se séparait de Roger Lespagnard, l’entraîneur qui l’a accompagnée pendant 14 ans de succès en succès, Nafi Thiam a dévoilé ce vendredi le nom du successeur du Liégeois. La double championne olympique, mondiale et européenne de l’heptathlon, que l’on pensait voir traverser l’Atlantique pour aller s’entraîner à Los Angeles avec Bob Kersee, le mari de Jackie Joyner qu’il a menée jusqu’à deux titres olympiques et au record du monde de l’heptathlon, ou Harry Marra, l’ex-coach d’Ashton Eaton, le double champion olympique 2012 et 2016 du décathlon, a opté pour Michael Van der Plaetsen, le frère du décathlonien Thomas (et de l’une de ses managers, Helena), qu’elle rejoindra sous peu en Afrique du Sud, où il est établi à temps plus que partiel depuis plusieurs années.