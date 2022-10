Eiko Ishibashi: «Je veux que ma musique exprime ce que l’on ne peut voir»

Depuis une quinzaine d’années, Eiko Ishibashi, figure de l’indie japonais, distille une musique riche et créative, aux accents jazzy, qui expérimente et qui lorgne parfois même du côté de la pop. Une musique influencée par la musique concrète notamment, à l’image de For McCoy, son dernier album (un hommage à la série New York, police judiciaire) ou de la BO de Drive my car. Car Eiko compose aussi pour le cinéma, le théâtre, le monde de l’art et la télévision. Une personnalité discrète, dont on devrait encore beaucoup entendre parler. Elle vient d’ailleurs d’être désignée « Discovery of the Year » lors de la 22e cérémonie des World Soundtrack Awards à Gand.