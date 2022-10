Nucléaire en Belgique: on négocie la prolongation de deux réacteurs, certains parlent de trois autres

Il était question de subtiliser les portables à l’entrée du kern, jeudi soir, pour empêcher les fuites une fois la réunion en cours… Finalement, les communicateurs au Seize se sont ravisés, car les partenaires de la Vivaldi ont abordé le dossier sensible à 23 h 30 : « Les journaux ont bouclé à cette heure-là, on travaille plus en sécurité », confie-t-on. Les vice-Premiers ont échangé sur le sujet jusqu’à 2 h 30 dans la nuit. Trois heures durant, donc. Il y a un souci ? « C’est un dossier complexe, il est normal d’y travailler longuement et sérieusement », ponctue un interlocuteur dans la majorité. Un autre : « Les discussions avec Engie sont compliquées, c’est un véritable bras de fer, l’opérateur a certaines exigences que nous ne pouvons accepter, c’est la loi du genre en négociation. »