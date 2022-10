Podcast – Crystal, la dernière production du Cirque du Soleil

Par Camille Petoud Publié le 28/10/2022 à 17:45 Temps de lecture: 1 min

On vous emmène au dernier spectacle du Cirque du Soleil. Il s’appelle Crystal. Le show défie les lois de la gravité, avec la glace comme nouveau terrain de jeu. Pour le Soir, Nine Ciavarini Azzi s’est déplacée à Cologne pour découvrir le show et ses coulisses. Le spectacle sera à Bruxelles en février. Elle nous raconte pourquoi il faut absolument aller le voir.

Un podcast réalisé par Le Soir par Camille Petoud.