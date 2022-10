Un peu plus d’un an après son licenciement, Mbaye Leye retrouve le Standard ce samedi: «Je suis aussi professionnel que possible»

Il y a un peu plus d’un an (c’était le 1er octobre 2021), le scénario surréaliste du match à Malines, avec une défaite sans gloire et un envahissement de terrain des fans liégeois… avant le début de la 2e mi-temps, avait sonné le glas de Mbaye Leye comme entraîneur du Standard. Pour la première fois depuis ce funeste rendez-vous, le Sénégalais retrouve une bonne partie de ses anciens protégés (dont certains sont transfigurés par rapport à la saison passée) ce samedi du côté de l’Elindus Arena. « Je suis aussi professionnel que possible. Les matches contre un ancien club font partie du jeu. Bien sûr, je vis toujours à Liège, mais ce sont trois points à gagner comme chaque semaine. Je veux toujours gagner. Quand on est huitième, on peut donner un cachet supplémentaire à un tel match, mais dans notre situation seul le résultat compte. »