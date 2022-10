La Belgique va prendre une (petite) part des profits colossaux des groupes pétroliers

Depuis le début de la semaine, les géants pétroliers et gaziers enchaînent les annonces de résultats trimestriels. Et les chiffres donnent le tournis. Tous profitent évidemment de l’envolée des prix du pétrole et du gaz après l’invasion russe de l’Ukraine. Dans le détail, ça donne ceci : 6,6 milliards de dollars de bénéfice net au troisième trimestre chez le géant français TotalEnergies ; 6,7 milliards pour l’anglo-néerlandais Shell ; 9,4 milliards pour le norvégien Equinor ; respectivement 11,2 milliards pour Chevron et 19,7 milliards pour ExxonMobil. Soit plus de 53 milliards de dollars pour ces cinq groupes. Une situation qui contraste – le mot est faible – avec celle d’il y a deux ans, quand la chute des prix de l’énergie au début de la pandémie – pour cause de mise à l’arrêt d’une partie de l’économie mondiale – avait conduit à de lourdes pertes pour les groupes d’hydrocarbures.