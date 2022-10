Nicolas Raskin est devenu un autre homme au Standard

À 21 ans, le jeune médian liégeois est devenu le vrai patron du Standard cette saison. À Zulte, il devra confirmer ses prestations face à Bruges, Charleroi, l’Antwerp et Anderlecht. Et justifier une prolongation de contrat qui se profile.

Sa prestation cinq étoiles lors du Clasico fut l’étincelle de trop, celle qui a convaincu et même enflammé les derniers supporters du Standard qui n’avaient peut-être pas encore réalisé que Nicolas était devenu un nouveau joueur. Un nouvel homme, un nouveau Raskin, tout simplement. En enchaînant les performances face au Club Bruges, l’Antwerp, le Sporting de Charleroi et Anderlecht, le milieu « tout-terrain » a franchi une nouvelle étape cette saison, prouvant à tous qu’il était capable de se sublimer et d’imposer son jeu face aux meilleures adversaires possibles. Le tout, à seulement 21 ans. Mentalement, quelque chose a changé. « Il est plus calme, moins dans l’émotionnel », expliquait Ronny Deila dimanche à l’issue de la victoire du Standard. Au quotidien, en dehors des terrains, sa personnalité est restée la même mais il contrôle davantage ses états d’âme, gère davantage les imprévus.