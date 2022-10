«Une romance anglaise», roman graphique sur le plus sulfureux scandale politique britannique du XXe siècle

Dans « Une romance anglaise », Miles Hyman et Jean-Luc Fromental effeuillent les dessous de l’affaire Profumo, le plus sulfureux scandale politique britannique du XXe siècle.

Stephen Ward, un peintre ostéopathe, introduit dans la gentry et proche de la famille royale, tombe dans un scandale de parties fines en 1963. Fasciné par le charme indicible de Christine Keeler, une jeune mannequin, il la précipite dans les bras d’un espion russe, Evgueni Ivanov, et dans le lit du secrétaire d’Etat à la Guerre, John Profumo. Le scandale tournera en affaire d’Etat et poussera Stephen Ward au suicide. Jean-Luc Fromental nous raconte les dessous de cette histoire, qui a fait trembler la Couronne et les Tories.

L’affaire Profumo a tourné une page de l’histoire sociale et politique de l’Angleterre ?