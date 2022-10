Coronavirus: l’Agence européenne des médicaments confirme le lien entre deux vaccins et des troubles menstruels

Les troubles menstruels déclarés après la vaccination par un vaccin à ARNm, soit ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna, faisaient l’objet d’une surveillance attentive au niveau national et européen depuis leur détection. De multiples témoignages évoquaient l’apparition de troubles après une vaccination anti-covid, mais les autorités sanitaires n’avaient pour l’heure pas établi de lien de cause à effet. En juillet, les femmes concernées avaient notamment été invitées par l’ANSM à les déclarer.

Les troubles menstruels déclarés concernent majoritairement des modifications de la durée et l’intensité des saignements associés ou non à des douleurs. Ils sont le plus souvent « non graves » et transitoires, précise l’ANSM. Chez certaines patientes, on observe toutefois une persistance possible de ces effets autour de 6 mois.