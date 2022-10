La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Selim Amallah a joué... et il a perdu!»

Selim Amallah a tenté l’épreuve de force avec le Standard. Il a joué et il a perdu. Pour le moment. Sur le terrain, dans un début de saison tonitruant, le Marocain avait marqué les esprits. Maître atout dans le jeu de Deila. Indispensable. Tous étaient unanimes. Enfin une grande saison s’annonçait pour le Lion de l’Atlas sous la vareuse rouche. Et puis voilà, ça a fait pschiiiit ! Disparu. Effacé des compos. Pas d’accord sur l’avenir entre lui et le club. Plus de place dans l’équipe, du coup. Et ça n’a pas l’air d’avoir perturbé quiconque, l’entraîneur, son staff, le groupe. Comme si de rien n’était ! Raskin, dans la même situation – il doit aussi négocier un nouveau contrat –, n’a pas joué le même jeu. Rappelez-vous, il est quand même allé sur le banc. Ça permet de réfléchir, ces moments de crispations, ces moments critiques qui ont fait comprendre au grand joueur qu’il devient qu’il avait plus à perdre qu’à gagner dans une épreuve de force.