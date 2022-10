L’avenir du Twitter à la sauce Musk en quatre questions

Deal ! Le multimilliardaire Elon Musk acquiert Twitter pour 44 milliards de dollars. Et pose presque autant de questions sur l’avenir de la plateforme. Eclairage avec un expert en économie numérique.

T he bird is freed, « l’oiseau est libéré ». C’est en ces termes qu’Elon Musk a annoncé vendredi matin le rachat de Twitter. Où ? Sur Twitter, bien sûr. Et pour la bagatelle de 44 milliards de dollars – soit le tarif proposé fin avril, mais l’opération avait connu moult rebondissements. Une menace de procès en novembre, que le CA de Twitter avait de bonnes chances de remporter devant cet acquéreur versatile, a précipité l’accord.

La 3e personnalité la plus suivie du réseau (111 millions d’abonnés) a donc capturé l’oiseau bleu, avec une promesse de « libérer » les opinions. Une promesse qui ne va pas sans poser une myriade de questions, auxquelles Elon Musk n’a que très partiellement répondu. Quand il n’a pas carrément dit tout et son contraire, puis le contraire du contraire. Nouvelle ère dans un climat d’incertitude.