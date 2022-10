Consommation: pourquoi l’inflation devrait enfin baisser

Plus le temps passe, plus l’inflation bat des records. C’est la même éprouvante rengaine qui ressort de l’indice des prix à la consommation de ce mois d’octobre publié ce vendredi par Statbel. L’office belge des statistiques fait état d’une hausse du tarif du panier des ménages de 12,27 % par rapport à octobre 2021, soit le taux d’inflation le plus élevé depuis juin 1975. Sans surprise, ce sont toujours les tarifs de l’énergie (+63,03 % en 12 mois, avec un renchérissement de 130,6 % du gaz et de 84,7 % de l’électricité) qui tirent le total vers le haut. Ils y contribuent à hauteur de 5,95 points. Contaminés par l’emballement tarifaire du gaz et de l’électricité, les produits alimentaires ont quant à eux grimpé de 12,3 % en un an. Ils dépassent ainsi légèrement l’inflation générale et y contribuent pour 2,37 points.