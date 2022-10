Guerre en Ukraine: la région de Kiev touchée par des restrictions d’électricité «sans précédent»

Des restrictions d’électricité « sans précédent » sont prévues « ces prochains jours » dans la région de Kiev, en raison d’importants dégâts infligés au système énergétique du pays par des récentes frappes russes, a annoncé vendredi l’opérateur ukrainien DTEK.

« Malheureusement, des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours », a annoncé le département régional de ce groupe privé sur Facebook.