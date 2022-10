Jerry Lee Lewis, légende du rock’n’roll, est décédé

Légende du rock’n’roll, il avait été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame dès sa création, en 1986. En 2005, il avait reçu un Grammy couronnant sa carrière et l’ensemble de son œuvre.

Parmi ses plus grands tubes, l’on retrouve Great Balls of Fire, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, et It’ll Be Me.