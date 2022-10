Un an à peine après son arrivée à la tête des Belgian Cats, Valéry Demory a été remercié: «Il y avait trop de problèmes»

À peine un an après son intronisation à l’issue des Jeux Olympiques de Tokyo, Valéry Demory n’est déjà plus le sélectionneur des Belgian Cats.

« C’est une décision que l’on ne prend pas à la légère. Après un examen interne approfondi en interne et délibération au sein du Management team, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Le coach Demory ne semble pas être le profil idéal pour notre équipe et au niveau de la communication, il y avait trop de problèmes, ce qui a nous conduits à prendre cette décision. La communication claire est l’une des valeurs fondamentales de notre organisation. Dans le cadre de la prochaine campagne de qualification pour le championnat d’Europe 2023, nous voulions décider rapidement. La recherche d’un remplacement adéquat a déjà commencé et nous espérons avoir des nouvelles dès que possible », a ajouté Koen Umans dans le communiqué.

Présenté officiellement le 16 octobre 2021 pour son premier poste à la tête d’une équipe nationale, Valéry Demory, 59 ans, a terminé 5e de la Coupe du monde à Sydney le mois dernier, et première équipe européenne. Privée d’Emma Meesseman, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale par l’Australie (69-86), finalement 3e.

En qualifications pour l’Euro 2023, les Belges comptent une défaite, en Bosnie-Herzégovine (87-81) et une victoire contre l’Allemagne (84-55) pour les deux premiers matches de Valéry Demory à la tête de l’équipe belge qui doit aborder ses deux prochaines rencontres, à Louvain, contre la Macédoine du Nord le 24 novembre et contre la Bosnie-Herzégovine le 27 novembre.