L’avortement, le grand fossé qui fracture l’Amérique

Un océan de rouge, parsemé d’îlots bleus. Ainsi se présente l’Amérique en cet automne 2022, à l’orée des midterms (élections parlementaires de mi-mandat, 8 novembre). Rouge, comme la couleur du Parti républicain. Bleu, comme les Démocrates de la majorité présidentielle de Joe Biden. Jusqu’ici, cette grande polarisation se cristallisait autour de la figure de Donald Trump, le prédécesseur de Biden à la Maison-Blanche, des armes à feu et de l’immigration clandestine. Depuis le 24 juin et l’arrêt controversé « Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization » de la Cour suprême, elle touche à l’avortement.