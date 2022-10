Bruxelles: y a-t-il une différence d’espérance de vie de 8 ans entre Saint-Josse et Woluwe-Saint-Pierre?

Lundi, dans une interview à La Première ayant trait au plan Good Move, la coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane expliquait qu’il y avait une différence de huit ans d’espérance de vie entre les habitants des communes de Saint-Josse et ceux de Woluwe-Saint-Pierre. Or, ce n’est pas vrai. Selon une étude menée par l’ULB-IGEAT d’après les registres de population, qui date de 2020 et qui portait sur la période 2016-2019, l’espérance de vie à Saint-Josse est de 79,1 ans alors qu’elle est de 84,6 ans à Woluwe-Saint-Pierre, soit une différence de 5,5 ans. Et pas huit ans. Même si on décortique les chiffres selon le genre, on n’obtient pas pareil écart puisque les hommes vivent, en moyenne, jusqu’à 81,8 ans à Saint-Josse, et jusqu’à 86,7 ans à Woluwe, soit un écart de 4,9 ans. Quant aux femmes, elles vivent jusqu’à 76,4 ans à Saint-Josse et 82,1 ans à Woluwe, soit un écart de 5,7 ans.