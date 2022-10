Crise énergétique: les délais de tous les paiements d’impôts prolongés par le gouvernement

Avec cette mesure, le gouvernement veut soutenir les citoyens et les entreprises « dans ces moments difficiles » dus à la crise énergétique.

A la suite de la crise énergétique, le gouvernement fédéral a décidé d’un report général de tous les paiements pour l’exercice d’imposition 2022, signale le SPF Finances vendredi. Il s’agit plus précisément de l’impôt des personnes physiques et de ceux des sociétés, des non-résidents et des personnes morales.

Le délai de paiement standard a plus précisément été prolongé de 2 à 4 mois pour les avertissements-extraits de rôle de l’exercice d’imposition 2022 ayant une date exécutoire jusqu’au 31 octobre 2023.