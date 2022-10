Nos musées en alerte face aux actions de militants pour le climat

Par Nine Ciavarini Azzi (st.)

De la soupe à la tomate lancée sur Les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres, de la purée qui défigure Les Meules de Monet au musée Barberini de Potsdam, la statue de cire du roi Charles entartée au Madame Tussaud de Londres ou encore le visage et la tête d’un activiste collés à la vitrine de La Jeune fille à la perle de Vermeer au Mauritshuis de La Haye… les musées sont récemment devenus le lieu privilégié de protestation de groupes de militants écologistes. Que ça soit Just Stop Oil, organisation créée en février 2022 afin de lutter contre la production de combustibles fossiles, ou Letzte Generation (Dernière Génération), engagé contre le réchauffement climatique, ces groupes sont connus pour avoir recours à la désobéissance civile. Ce mode de protestation non violente, qui n’est pas neuf, a été utilisé par de jeunes militants afin de mieux faire entendre leurs revendications.