Le président Laurent Levaux va quitter Nethys

Après le départ du CEO ad interim Renaud Witmeur, c’est son binôme Laurent Levaux qui est sur le point de lever l’ancre. Le président de Nethys estime que sa mission de « redressement économique et éthique » de l’entreprise est accomplie.

Laurent Levaux l’a annoncé vendredi lors d’une réunion à laquelle participaient différentes figures politiques liégeoises du PS et du MR : il compte démissionner de la présidence de la société publique Nethys au 31 décembre 2022. Nommé en octobre 2019 (en trio avec Bernard Thiry et Jean-Pierre Hansen), alors que la société était au cœur d’une nouvelle affaire largement médiatisée, sa première tâche fut d’évincer le management de l’époque, Stéphane Moreau en tête, à qui l’on reprochait notamment d’avoir vendu secrètement et sans mise en concurrence deux filiales de Nethys à l’homme d’affaires François Fornieri.