François Gemenne: «L’urgence n’est plus de crier au feu mais d’éteindre l’incendie»

Après les Tournesols de Van Gogh, des tableaux de Monet et de Vermeer ont subi les assauts de militants climatiques de Just Stop Oil. Par leurs gestes, ils affirment protester contre les énergies fossiles et le réchauffement climatique. En prenant l’art pour cible, qu’espèrent-ils vraiment ? Ne risquent-ils pas de choquer plus que de convaincre et, finalement, de passer à côté de leur objectif ?