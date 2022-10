Salaires: combien gagne un Belge en moyenne?

Le revenu net moyen imposable s’élevait en Belgique en 2020 à 19.671 euros, indique jeudi l’office de statistiques belges Statbel. Cette moyenne nationale cache toutefois de fortes disparités, entre Régions, provinces et communes, le nord du pays affichant globalement les revenus les plus élevés tandis que les plus faibles se trouvent à Bruxelles.

Ainsi en Flandre, le revenu net moyen par habitant atteignait 21.078 euros, soit 7,2 % de plus que la moyenne nationale, précise Statbel. Les revenus des Wallons et Bruxellois étaient moindres, avec une moyenne au sud de 18.518 euros (5,9 % de moins que la moyenne nationale) et à Bruxelles de 15.444 euros (21,5 % de moins).