La défense, source de nombreuses interrogations à Anderlecht

À l’instar de son prédécesseur Felice Mazzù, Robin Veldman risque encore de s’arracher quelques cheveux, ces prochaines semaines au moment de composer son secteur défensif et de le voir évoluer, s’il… n’évolue pas rapidement, à la fois collectivement et individuellement. Ces derniers temps, même si les statistiques semblent plus clémentes que ce que les supporters ont une nouvelle fois pu constater de leurs propres yeux la semaine passée, Anderlecht a en effet démontré par l’absurde toute sa fragilité dans ce domaine pourtant essentiel. Après la nouvelle déconvenue européenne subie face à une très faible équipe roumaine du FCSB (2-2), jeudi soir, les questions restent plus nombreuses que les solutions alors que se profile déjà la venue d’Eupen, dimanche à l’heure de la sieste post-apéro (13h30).