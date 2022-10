Carte bancaire: attention si votre code se retrouve dans cette liste

Parce qu’elle est le moyen de paiement le plus courant et le plus pratique, la carte bancaire est très convoitée par les criminels. C’est pourquoi les spécialistes attirent l’attention des utilisateurs sur des règles basiques concernant le choix du code de carte bancaire.

Si bien souvent le code est attribué, de manière aléatoire, à la réception de la carte de paiement, il est toujours possible de le changer. Mais attention… comme pour un code PIN de téléphone, le choix de la combinaison est très sensible.